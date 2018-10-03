Schalke 3 puanı son nefeste kaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın bulunduğu D grubunda oynanan diğer maçta Schalke, Lokomotiv Moskova'yı karşılaşmanın son dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu karşılaşmasında Schalke, Lokomotiv Moskova deplasmanına konuk oldu. Bundesliga kötü bir dönemden geçen ve daha puanla tanışamayan Alman ekibi Schalke, Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 88. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Schalke'ye galibiyeti getiren gol Weston McKennie'den geldi.

Bu sonuçla Schalke puanını 4'e yükseltti ve maç fazlasıyla D Grubu'nda liderliği yükseldi.