    03 Ekim 2018, Çarşamba

    ŞAMPİYONLAR LİGİ

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

    Şampiyonlar Liginde günün sonuçları
    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 Giriş Tarihi: 03.10.2018

    Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçlarında bugün 8 karşılaşma oynandı.

    Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

    Hoffenheim - Manchester City: 1-2
    Juventus - Young Boys: 3-0
    Bayern Münih - Ajax: 1-1
    EK Atina - Benfica: 2-3
    Lyon - Shakhtar: 2-2
    CSKA Moskva - Real Madrid: 1-0
    Roma - Viktoria Plzen: 5-0
    Manchester United - Valensiya: 0-0
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