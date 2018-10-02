03 Ekim 2018, Çarşamba
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Hoffenheim - Manchester City: 1-2
Juventus - Young Boys: 3-0
Bayern Münih - Ajax: 1-1
EK Atina - Benfica: 2-3
Lyon - Shakhtar: 2-2
CSKA Moskva - Real Madrid: 1-0
Roma - Viktoria Plzen: 5-0
Manchester United - Valensiya: 0-0
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları
Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 Giriş Tarihi: 03.10.2018
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçlarında bugün 8 karşılaşma oynandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Hoffenheim - Manchester City: 1-2
Juventus - Young Boys: 3-0
Bayern Münih - Ajax: 1-1
EK Atina - Benfica: 2-3
Lyon - Shakhtar: 2-2
CSKA Moskva - Real Madrid: 1-0
Roma - Viktoria Plzen: 5-0
Manchester United - Valensiya: 0-0
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