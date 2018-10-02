    02 Ekim 2018, Salı

    ŞAMPİYONLAR LİGİ

    Cengiz Ünder coştu Roma farka koştu!

    Cengiz Ünder coştu Roma farka koştu!
    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Giriş Tarihi: 02.10.2018

    Şampiyonlar Ligi G grubunda Roma, 'in 1 gol, 1 asistle oynadığı maçta 'i 5-0 mağlup etti.

    Şampiyonlar Ligi G grubunda Roma ile karşı karşıya geldi.

    Mücadelenin 3. dakikasında ile öne geçen Roma, 40. dakikada yine Dzeko'nun kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Golün asistini yapan isim ise oldu.

    Dakikalar 64'ü gösterdiğinde ise sahneye Cengiz Ünder çıktı. Ceza sahasında sağ çaprazda topla buluşan milli futbolcu, düzgün bir vuruşla Kozacik'i mağlup etti ve skoru 3-0'a getirdi.

    Justin Kluivert ile 73. dakikada farkı 4'e çıkaran Roma'da son sözü 90. dakikada Dzeko söyledi ve karşılaşma Roma'nın 5-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla birlikte Roma puanını 3'e yükseltti. Plzen ise 1 puanda kaldı.

    Grubun üçüncü haftasında Roma evinde CSKA Moskova ile karşılaşacak. Viktoria Plzen ise 'in konuğu olacak.

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