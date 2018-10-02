    02 Ekim 2018, Salı

    ŞAMPİYONLAR LİGİ

    Ronaldo'nun yokluğunda Dybala şov yaptı!

    Ronaldonun yokluğunda Dybala şov!
    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 Giriş Tarihi: 02.10.2018

    Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında , 'nın hat-trick yaptığı maçta sahasında 'u 3-0 mağlup etti.

    Şampiyonlar UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında , Allianz Stadyumu'nda 'u konuk etti.

    İlk maçta Valencia'yı deplasmanda 2-0'la geçen Juve, cezalı 'nun yokluğunda İsviçre temsilcisini 3-0 mağlup etti ve puanını 6'ya yükseltti.

    İtalyan devine farklı galibiyeti getiren golleri; 5, 33 ve 69.dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapan kaydetti. Paulo Dybala, Şampiyonlar Ligi'nde hat trick yapmayı başaran dördüncü Juventuslu oldu.

    Juventus, bu sezon oynadığı 9 resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı ve tarihinin en iyi başlangıcına imza attı.



    Cezalı olan Cristiano Ronaldo maçı sevgilisi Georgina Rodriguez ile birlikte tribünden izledi.

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