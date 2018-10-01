    01 Ekim 2018, Pazartesi

    ŞAMPİYONLAR LİGİ

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta yarın başlıyor

    Şampiyonlar Liginde 2. hafta yarın başlıyor
    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 Giriş Tarihi: 01.10.2018

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde, grup maçlarının 2. haftası yarın başlayacak.

    Şampiyonlar Ligi gruplarında 2. hafta karşılaşmaları, yarın ve 3 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'nin turnuvadaki tek temsilcisi , D grubundaki 2. mücadelesinde, 3 Ekim Çarşamba günü TSİ 22.00'de Portekiz'in Porto takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

    İkinci hafta maçlarının programı şöyle:

    Yarın:

    19.55 Hoffenheim () - ()

    19.55 Juventus () - Young Boys (İsviçre)

    22.00 AEK (Yunanistan) - Benfica (Portekiz)

    22.00 (Almanya) - Ajax ()

    22.00 () - (Ukrayna)

    22.00 Roma (İtalya) - (Çekya)

    22.00 CSKA () - ()

    22.00 (İngiltere) - Valencia (İspanya)

    3 Ekim Çarşamba:

    19.55 Paris Saint-Germain (Fransa) - Kızılyıldız (Sırbistan)

    19.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Schalke 04 (Almanya)

    22.00 (Almanya) - Monaco (Fransa)

    22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika)

    22.00 PSV (Hollanda) - Inter (İtalya)

    22.00 Tottenham (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

    22.00 Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

    22.00 Porto (Portekiz) - Galatasaray


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