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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu Messi
Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 Giriş Tarihi: 21.09.2018
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçların ardından yapılan oylamada, Barcelona forması giyen Lionel Messi haftanın futbolcusu seçildi.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan ankette, Barcelona'nın PSV'yi 4-0 yendiği mücadelede 3 gol atan 31 yaşındaki Arjantinli yıldız Messi, rakiplerini geride bırakarak haftanın futbolcusu oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez hat-trick yaparak rekor kıran Messi, oylamada Liverpool'dan İngiliz James Milner, Olympique Lyon'dan Fransız Nabil Fekir ve Manchester United'dan Fransız Paul Pogba'yı geride bıraktı.
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