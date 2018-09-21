    21 Eylül 2018, Cuma

    ŞAMPİYONLAR LİGİ

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu Messi

    Şampiyonlar Liginde haftanın futbolcusu Messi
    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 Giriş Tarihi: 21.09.2018

    Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçların ardından yapılan oylamada, Barcelona forması giyen haftanın futbolcusu seçildi.

    'nın internet sitesinde yer alan ankette, Barcelona'nın PSV'yi 4-0 yendiği mücadelede 3 gol atan 31 yaşındaki Arjantinli yıldız Messi, rakiplerini geride bırakarak haftanın futbolcusu oldu.

    Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez hat-trick yaparak rekor kıran Messi, oylamada Liverpool'dan İngiliz James Milner, Olympique Lyon'dan Fransız Nabil Fekir ve Manchester United'dan Fransız Paul Pogba'yı geride bıraktı.

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