UEFA Şampiyonlar Liginde toplu sonuçlar

19 Eylül 2018, Çarşamba
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A Grubu
Club Brugge: 0 - Borussia Dortmund: 1
Monaco: 1 - Atletico Madrid: 2
B Grubu
Barcelona: 4 - PSV Eindhoven: 0
Inter: 2 - Tottenham: 1
C Grubu
Liverpool: 3 - : Paris Saint-Germain: 2
Kızılyıldız: 0 - Napoli: 0
D Grubu
Schalke 04: 1 - Porto: 1
Galatasaray: 3 - Lokomotiv Moskova: 0
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar
Giriş Tarihi: 19.09.2018
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu akşam 4 grupta 8 karşılaşma oynandı. Devler Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden tek takım olan Galatasaray da sahasında karşılaştığı Lokomotiv Moskova’yı 3-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Club Brugge: 0 - Borussia Dortmund: 1
Monaco: 1 - Atletico Madrid: 2
B Grubu
Barcelona: 4 - PSV Eindhoven: 0
Inter: 2 - Tottenham: 1
C Grubu
Liverpool: 3 - : Paris Saint-Germain: 2
Kızılyıldız: 0 - Napoli: 0
D Grubu
Schalke 04: 1 - Porto: 1
Galatasaray: 3 - Lokomotiv Moskova: 0
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