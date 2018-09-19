    19 Eylül 2018, Çarşamba

    ŞAMPİYONLAR LİGİ

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

    UEFA Şampiyonlar Liginde toplu sonuçlar
    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Giriş Tarihi: 19.09.2018

    Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu akşam 4 grupta 8 karşılaşma oynandı. Devler Ligi’nde ’yi temsil eden tek takım olan da sahasında karşılaştığı ’yı 3-0 mağlup etti.

    Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
    A Grubu
    : 0 - : 1
    Monaco: 1 - : 2

    B Grubu
    : 4 - PSV Eindhoven: 0
    Inter: 2 - Tottenham: 1

    C Grubu
    : 3 - : Saint-Germain: 2
    Kızılyıldız: 0 - : 0

    D Grubu
    04: 1 - Porto: 1
    : 3 - : 0
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