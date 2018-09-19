    20 Eylül 2018, Perşembe

    ŞAMPİYONLAR LİGİ

    Franck Ribery'den Galatasaray paylaşımı

    Riberyden Galatasaray paylaşımı
    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 Giriş Tarihi: 19.09.2018

    forması giyen 'ın eski isimlerinden , maçının ardından mesaj yolladı.

    'ın eski oyuncularından , 3-0'lık zaferinin ardından paylaşımda bulundu.

    'te oynayan yıldız oyuncu, mikro blog sitesi Twitter'dan yapığı paylaşımında; "Bravo cimbom. Şampiyonlar Ligi'ne tekrar hoşgeldiniz" mesajını yolladı.

    Galatasaray taraftarı, Fransız futbolcunun paylaşımına kısa süre içinde büyük ilgi gösterdi.

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