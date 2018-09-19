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Galatasaray'ın eski oyuncularından Franck Ribery, 3-0'lık Lokomotiv Moskova zaferinin ardından paylaşımda bulundu.
Franck Ribery'den Galatasaray paylaşımı
Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 Giriş Tarihi: 19.09.2018
Bayern Münih forması giyen Galatasaray'ın eski isimlerinden Franck Ribery, Lokomotiv Moskova maçının ardından mesaj yolladı.
Galatasaray'ın eski oyuncularından Franck Ribery, 3-0'lık Lokomotiv Moskova zaferinin ardından paylaşımda bulundu.
Bayern Münih'te oynayan yıldız oyuncu, mikro blog sitesi Twitter'dan yapığı paylaşımında; "Bravo cimbom. Şampiyonlar Ligi'ne tekrar hoşgeldiniz" mesajını yolladı.
Galatasaray taraftarı, Fransız futbolcunun paylaşımına kısa süre içinde büyük ilgi gösterdi.
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