Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda taktik çalışmasıyla tamamlandı. Yeşil-mavili ekip yarın saat 20.00'da deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçından 3 puan ile ayrılmak istiyor.

Bahattin Şimşek düdük çalacak

Galatasaray-Çaykur Rizespor karşılaşmasını hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olarak belirlendi.