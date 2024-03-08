Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 29. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY - RİZESPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Rizespor: Gökhan, Taha, Aliqulov, Emirhan, Hojer, Muammer, Shelvey, Varesanovic, Olawoyin, Akintola, Minchev.

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Rizespor maçı 8 Mart Cuma günü saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

SARI-KIRMIZILARDA 4 EKSİK

Galatasaray, Çaykur Rizespor mücadelesine 4 oyuncusundan mahrum çıktı. Sergio Oliveira'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Serge Aurier, Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giymeyen isimler oldu.

3 OYUNCU KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılı ekipte Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde 3 oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. Galatasaray'da Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, bu karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde cezaları sebebiyle forma giyemeyecek.

FERNANDO MUSLERA'NIN 400'ÜNCÜ SÜPER LİG MAÇI

Galatasaray'ın 37 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla birlikte 400'üncü Süper Lig maçına çıktı. Söz konusu bu 399 karşılaşmada Muslera; kalesinde 383 gol görürken, 154 maçta da kalesini gole kapattı. Tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı formayla 399 Süper Lig maçının yanı sıra 53 UEFA Şampiyonlar Ligi, 21 Türkiye Kupası, 17 UEFA Avrupa Ligi ve 7 TFF Süper Kupa müsabakasında forma giydi. Toplamda 497 maçla Galatasaray formasını en fazla giyen yabancı futbolcu olan Fernando Muslera; 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 kez de TFF Süper Kupası'nı kazanmayı başardı.

BERKAN KUTLU STOPERDE

Galatasaray'ın devre arasında İtalya Serie A ekibi Genoa'dan takıma geri çağırdığı 26 yaşındaki milli oyuncu Berkan Kutlu, Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasına stoperde başladı. Bu sezon Galatasaray'da sol bek, stoper ve orta sahada Okan Buruk'un joker oyuncularından biri olan Berkan Kutlu, daha önce Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor karşılaşmasında stoper mevkisinde görev yapmıştı.

HAKIM ZIYECH 16 MAÇ SONRA KADRODA

Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Faslı oyuncu Hakim Ziyech, 16 maç sonra kadroda yer aldı. Afrika Uluslar Kupası'nda sakatlandıktan sonra bir süre sahalardan uzak kalan 30 yaşındaki Faslı oyuncu; 11 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 2 de UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçları olmak üzere toplamda 16 maç sonra sarı-kırmızılı formasına kavuştu. En son Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada forma giyen Ziyech, bu sezon Galatasaray formasıyla 9'u Süper Lig ve 5'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 14 karşılaşmada forma giydi. Bu karşılaşmalarda Faslı oyuncu, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

OKAN BURUK YENİ REKOR İÇİN SAHADA

Galatasaray, Çaykur Rizespor'u mağlup etmesi durumunda sarı-kırmızıların teknik direktörü Okan Buruk, bir rekora daha ortak olacak. Geçtiğimiz sezon son 3 saha maçı ile birlikte bu sezon 14 iç saha galibiyetiyle toplamda üst üste 17 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Çaykur Rizespor'u mağlup etmesi durumunda Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekorunu egale edecek. Okan Buruk, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa karşılaşmasında sahadan galibiyetle ayrılması durumunda ise Lucescu'yu geçip rekorun yeni sahibi olacak.

8 MART KADINLAR GÜNÜ İÇİN PANKART AÇILDI

Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanan Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı futbolcular, 8 Mart Kadınlar günü dolayısıyla ısınmaya 'Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur" pankartı ile çıktı. Ayrıca Galatasaraylı futbolculardan Kerem Aktürkoğlu ve Icardi, kulüp çalışanlarına çiçek takdim etti.

Öte yandan tribünlerde ise 'Yaşamımızın her anına değer katan kadınlarımızın birgün değil her gün yanındayız' pankartı açıldı.

İLHAN PALUT 11'DE TEK DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanan Kayserispor karşılaşmasının 11'ine göre Galatasaray mücadelesinde tek değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Kayserispor maçında oynanan Gustavo yerine Galatasaray mücadelesinde Muammer Sarıkaya'yı tercih etti.

Öte yandan Karadeniz ekibi, Galatasaray karşılaşmasına 3 eksik oyuncuyla çıktı. Sakatlıkları bulunan; Benhur Keser, Laine ve Azibuke Galatasaray mücadelesinde forma giymeyen isimler oldu.