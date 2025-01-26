Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Karadeniz ekibi rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor evinde Adana Demirspor'u ağırladı.

Karadeniz temsilcisi çekişmeli mücadeleyi 3-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Çaykur Rizespor'un galibiyet golleri 30. dakikada Ibrahim Olawoyin, 47. dakikada Ali Sowe ve 69. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal'dan geldi. Adana Demirspor'un sayılarını ise 52. dakikada Bünyamin Balat ve 83. dakikada Maestro kaydetti.

Öte yandan Çaykur Rizespor'da Husniddin Alikulov ve Taha Şahin sarı kart görerek, Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor 27 puana ulaştı ve 8. sıraya yükseldi. Adana Demirspor ise 5 puanla son sırada kaldı.

Çaykur Rizespor ligin gelecek haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Adana Demirspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.