SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: "Golden önce Alberk'e yapılan son pozisyon faul"

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Galatasaray'ı konuk etti. Karadeniz ekibi mücedeleden, 90+11'de yediği golle 3-2 mağlup ayrıldı. Maçın ardından Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu açıklamalarda bulundu. Hamzaoğlu son dakika golüne ilişkin, "Alberk'e yapılan VAR'da incelemediler sonrakileri incelediler sanırım. Her şeye rağmen Diagne'yi faulle durdurmalıydık, sarı kart görmeliydik" dedi. İşte o sözler...

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Galatasaray'ı konuk etti. Karadeniz ekibi mücedeleden, 90+11'de yediği golle 3-2 mağlup ayrıldı. Maçın ardından Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu açıklamalarda bulundu.

Hamzaoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Futbol adına güzel bir akşam oldu, keyifli bir maçtı. Bizim için ise en kötü 1 puan almalıydık. Oyuncularıma üzülüyorum, verdikleri mücadelenin karşılığı bu olmamalıydı. Penaltı şansımız da vardı. Alberk'e yapılan son pozisyon faul."

"Alberk'e yapılan VAR'da incelemediler sonrakileri incelediler sanırım. Her şeye rağmen Diagne'yi faulle durdurmalıydık, sarı kart görmeliydik."

"Soyunma odasında hepimiz üzüldük. Bu maçın hakkı en kötü 1 puandı. Sorun değil. Bundan sonraki maçlarda toparlanacağız. Daha iyi olacağız."

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