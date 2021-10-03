03 Ekim 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a attığı golde faul var mı?

G.Saray’ın golünde faul var mı? İşte o pozisyon
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 Giriş Tarihi: 03.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90+11. dakikasında Morutan'ın attığı golle 3-2 galip gelen Cimbom, kritik virajı hatasız döndü. Sarı kırmızılılarda Morutan'ın attığı golde Rizespor cephesi maçın hakemi Ali Palabıyık'a yoğun bir şekilde faul itirazında bulundu. İşte o pozisyon... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Heyecan düzeyi yüksek geçen mücadele 3-2 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın son anlarına 2-2 beraberlikle girilirken, 90+11. dakikada Morutan takımına galibiyeti getiren isim oldu. Diagne'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, arka direkte topla buluşan genç futbolcu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. Aslan'ın, Morutan ile 90+11. dakikada bulduğu gol tartışmaları beraberinde getirdi.

İşte çok tartışılan o pozisyon...

Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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