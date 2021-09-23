23 Eylül 2021, Perşembe

RİZESPOR

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Çaykur Rizespor'da Emre Belözoğlu sesleri yükseliyor!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, son olarak Altay mağlubiyetinin ardından teknik direktör Bülent Uygun'la yollar ayrılmıştı. Karadeniz ekibi, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu'nu getirme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Çaykur Rizespor’da Emre Belözoğlu sesleri yükseliyor!
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 23.09.2021

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftası sonunda 1 puanla sonuncu sırada yer alan Çaykur Rizespor'da bu sezon işler yolunda gitmedi. Kötü gidişatın ardından Rizespor yönetimiyle bir görüşme gerçekleştiren ve dün akşam idmana çıkmayan teknik direktör Bülent Uygun ile yollar resmen ayrıldı. Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada; Bülent Uygun İle Yollarımız Ayrıldı. Teknik direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Bülent Uygun'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz.

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Çaykur Rizespor’da Emre Belözoğlu sesleri yükseliyor!

Süper Lig'in 7. haftasında İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir'e konuk olacak Çaykur Rizespor'da yeni teknik direktör arayışları tüm hızıyla başladı. Karadeniz temsilcisi Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı.

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Çaykur Rizespor’da Emre Belözoğlu sesleri yükseliyor!

İLK GÖRÜŞME YARIN

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra adı A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcılığı ile anılan ve ayrıca Lazio teknik direktörü Sarri'nin ekibiyle adı anılan Emre Belözoğlu'nun da Rizespor'a sıcak baktığı öğrenildi. Bu hafta Başakşehir'e konuk olacak Rizespor'da başkan Tahir Kıran ile Belözoğlu'nun yarın bir görüşme gerçekleştirecek.

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Çaykur Rizespor’da Emre Belözoğlu sesleri yükseliyor!

FENERBAHÇE'DE FARKLI GÖREVLER

Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra futbolu bırakan ve Sportif direktör olan Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut'un takımdan ayrılmasıyla takıma A takım teknik sorumlusu olarak da görev aldı. Belözoğlu, son haftalarda aldığı galibiyetlerle şampiyonluğu küçük bir farkla kaçırmıştı.

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Çaykur Rizespor’da Emre Belözoğlu sesleri yükseliyor!

'RESMİ GÖREVLERDEN AYRILDI'

Ayrılık sonrası Fenerbahçe şu açıklamayı yapmıştı; '"Çocukluk hayali olan Fenerbahçe formasını giydiği süre boyunca çubuklunun hakkını sonuna kadar veren, formasını çıkarıp sportif direktör olarak kulübümüze hizmetlerine devam eden ve son olarak futbol A takım direktörümüz olarak Fenerbahçe'miz için mücadeleye devam eden Emre Belözoğlu, kulübümüzdeki resmi görevlerinden ayrılmıştır.

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