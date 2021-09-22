22 Eylül 2021, Çarşamba

RİZESPOR

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun idmana çıkmadı

Bülent Uygun idmana çıkmadı
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 22.09.2021

Süper Lig'de 6. hafta sonucunda topladığı 1 puanla ligin sonuna demirleyen Çaykur Rizespor, 7. haftada Medipol Başakşehir'le kozlarını paylaşacak. Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Bülent Uygun antrenmana çıkmadı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 7'nci haftasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Bülent Uygun ise antrenmana çıkmadı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yeşil mavili futbolcuların ısınma hareketleri ile başladığı antrenman çift kale maç ile son buldu. Bu arada teknik direktör Bülent Uygun'un katılmadığı antrenmanı yardımcı antrenör Sefer Yılmaz yönetti.

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