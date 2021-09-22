Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun idmana çıkmadı

Süper Lig'de 6. hafta start aldı. Lige kötü bir başlangıç yapan ve geride kalan 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Rizespor, ligin yeni ekiplerinden Altay ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İzmir ekibi Björkander ve Bamba'nın golleriyle 2-1 kazandı. Ayrıca Altay, 68. dakikada Thiam'ın kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Rizespor'un tek golü ise Bolasie'den geldi. İşte detaylar...