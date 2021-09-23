23 Eylül 2021, Perşembe

RİZESPOR

Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Okan Buruk açıklaması!

Flaş Okan Buruk açıklaması!
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 23.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Altay'a mağlup olan Çaykur Rizespor'da, teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrılmıştı. Yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilen Karadeniz kulübünde, başkan Tahir Kıran Okan Buruk açıklamasında bulundu. İşte o sözler...

Çaykur Rizespor'da taraftarların takımın başında görmek istediği teknik direktör Okan Buruk ile ilgili açıklama yapan kulüp başkanı Tahir Kıran, "Okan Buruk sağlık nedeni ile bu sene çalışmayı düşünmüyor" dedi.

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasının ardından arayışlar sürüyor. Yeşil-mavili taraftarların büyük çoğunluğu teknik direktör Okan Buruk'u yeniden takımın başında görmek istiyor. Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, taraftarların bu istekleri karşısında sosyal medyadan açıklama yaptı. Kıran, "Sevgili taraftarlarımız sizin görüşleriniz tabii ki bizim için çok önemli lakin Sayın Okan Buruk sağlık nedeni ile bu sene çalışmayı düşünmüyor" dedi.

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