22 Eylül 2021, Çarşamba

RİZESPOR

Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor'un Kadın Futbol Takımı kuruldu!

Rizespor’un Kadın Futbol Takımı kuruldu!
RİZESPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.09.2021

Çaykur Rizespor’da yeni kurulan kadın futbol takımı, teknik direktör İlknur Aktaş yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, kadınların futbol gelişimine katkı sağlamak amacıyla alınan karara Rizespor da destek verdi. FIFA ve UEFA’nın yeni düzenlemeler getirdiği kadın futbol takımı branşı Rize’de hayata geçti. | Son dakika spor haberleri

Çaykur Rizespor'da yeni kurulan kadın futbol takımı, teknik direktör İlknur Aktaş yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, kadınların futbol gelişimine katkı sağlamak amacıyla alınan karara Çaykur Rizespor da destek verdi. FIFA ve UEFA'nın yeni düzenlemeler getirdiği kadın futbol takımı branşı Rize'de hayata geçirildi.

Kurulan Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı ilk antrenmanını teknik direktör İlknur Aktaş öncülüğünde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
RİZESPOR HABERLERİ
Rizespor’da Bülent Uygun için karar günü! Rizespor’da Bülent Uygun için karar günü!
10 kişi Altay Rize’de kazandı! 10 kişi Altay Rize'de kazandı!
Gökhan Gönül: Bu gidişatı iyiye çevirmek durumundayız! Gökhan Gönül: Bu gidişatı iyiye çevirmek durumundayız!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör