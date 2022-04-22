Süper Lig'in 34. haftasında Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maçın henüz 35. saniyesinde ev sahibi ekipte Fabricio Baiano'ya kırmızı kart çıktı.

Süper Lig'in 34. haftasında Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maçın henüz 35. saniyesinde ev sahibi ekipte Fabricio Baiano'ya kırmızı kart çıktı.

29 yaşındaki oyuncu ilk olarak Miguel Crespo'ya faul yaptı. Ardından tepkisini sürdüren Baiano, Kim Min-Jae'nin yüzüne darbesi sonucu direkt olarak kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu kırmızı kart aynı zamanda Baiano'nun bu sezon gördüğü 4. kırmızı kart oldu.

Böylelikle son 15 yılda Süper Lig'de bir sezonda 4 kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu.

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(Fotoğraflar: beIN Sports)