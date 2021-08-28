28 Ağustos 2021, Cumartesi

RİZESPOR

Son dakika spor haberi: Gökhan Gönül Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı sonrası isyan etti

Gökhan Gönül isyan etti! Yazık
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 Giriş Tarihi: 28.08.2021

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a uzatma dakikalarında yediği golle 3-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'da tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül, maç sonu yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Antalyaspor'da uzatma dakikalarında yediği golle yenilen Çaykur Rizespor'da tecrübeli oyuncu Gökhan Gönül, mücadele sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gönül, "Burası kimsenin keyfini tatmin edeceği yer değil. İki takım da emek veriyor. Son dakikada çalınan penaltıyı Türkiye'de nadir gördüm. Herkes emek veriyor. Yazık! Ceza almak istemiyorum. Birilerinin hesabı varsa, başka yerde ödesin! Emek veriyoruz. Kırmızı kart gördüğümde ceza alıyorum. Ancak bizim dışımızda hata yapanlar da kaç maçsa ceza alsın. Bugüne kadar hep sessiz, sakin kaldım. Bunlara girmedim ama insanın içini acıtıyor. Yazık!" ifadelerini kullandı.

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