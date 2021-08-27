Antalyaspor 3-2 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Antalya ilk galibiyetini aldı!

Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadelenin uzatma dakikaları nefes keserken ev sahibi ekip ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. 5 gol çıkan mücadeleyi Akdeniz temsilcisi 3-2 kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 18. 51. (p) ve 90+9. (p) dakikalarda Haji Wright kaydetti. Ayrıca ABD'li forvetin 9. dakikada attığı gol VAR incelemesi sonucu iptal edildi. Rizespor'un golleri ise 61. ve 90+3. (p) dakikalarda Djokovic'in ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor ilk galibiyetini aldı ve 4 puana yükseldi. Çaykur Rizespor'un galibiyet hasreti sürerken, 3 hafta sonucunda 1 puanda kaldı.

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ