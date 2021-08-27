Antalyaspor 3-2 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Antalya ilk galibiyetini aldı!
Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadelenin uzatma dakikaları nefes keserken ev sahibi ekip ilk galibiyetini aldı.
Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. 5 gol çıkan mücadeleyi Akdeniz temsilcisi 3-2 kazandı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 18. 51. (p) ve 90+9. (p) dakikalarda Haji Wright kaydetti. Ayrıca ABD'li forvetin 9. dakikada attığı gol VAR incelemesi sonucu iptal edildi. Rizespor'un golleri ise 61. ve 90+3. (p) dakikalarda Djokovic'in ayağından geldi.
Bu sonuçla birlikte Antalyaspor ilk galibiyetini aldı ve 4 puana yükseldi. Çaykur Rizespor'un galibiyet hasreti sürerken, 3 hafta sonucunda 1 puanda kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası