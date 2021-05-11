Gaziantep FK - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 41. haftasında Gaziantep FK ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında Gaziantep FK ile Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GAZİANTEP FK - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Rizespor maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.
GAZİANTEP FK - RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Morais, Olkowski, Oğuz Ceylan, Jefferson, Andre Sousa, Rashid, Maxim, Muhammet Demir, Dicko
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Talbi, Melnjak, Moroziuk, Emir Dilaver, Abdullah Durak, Michalak, Tunay Torun, Djokovic, Samudio, Skoda
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