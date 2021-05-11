11 Mayıs 2021, Salı

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Gaziantep FK - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Gaziantep FK - Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

'in 41. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Rizespor maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30'da 'te canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Morais, Olkowski, Oğuz Ceylan, Jefferson, Andre Sousa, Rashid, Maxim, Muhammet Demir, Dicko

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Talbi, Melnjak, Moroziuk, Emir Dilaver, Abdullah Durak, Michalak, Tunay Torun, Djokovic, Samudio, Skoda

Konyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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