Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı CANLI
Süper Lig'de 2021/2022 sezonunun açılış maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in açılış maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor Vodafone Park'ta kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş ile Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Salih, N'Koudou, Kenan.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabricio, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Ronaldo, Dabo, Alper, Sabo, Remy.
Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk ettiği mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Zorlu mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor.
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