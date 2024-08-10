Türkiye - Brezilya maçı detayları!
Muhammed Furkan Özbek madalyayı kıl payı kaçırdı!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
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