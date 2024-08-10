Olimpiyat tarihinde ilk kez yarı finale yükselmeyi başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya karşısındaki yenilgisinin ardından Brezilya ile üçüncülük yarışı verecek. Bronz madalya için mücadele edecek olan Filenin Sultanları'nın voleybol maçı detayları araştırılıyor. Peki Türkiye - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Voleybol Takımımız, olimpiyat tarihinde ilk kez yükseldiği yarı finalde rakibi İtalya'ya 3-0 mağlup olarak altın ve gümüş madalyaya veda etti. Üçüncülük maçında Brezilya karşısında kazanarak bronz madalyayı ülkeye getirmek isteyen Filenin Sultanları'nın heyecan verici mücadelesi için nefesler tutuldu. Peki Türkiye - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Filenin Sultanları üçüncülük maçı detayları...

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TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Brezilya maçı 10 Ağustos Cumartesi günü saat 1815'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

FİNALDE İTALYA İLE ABD OYNAYACAK

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları, Brezilya ile bronz madalya maçı oynayacak. İtalya ise finalde ABD ile karşı karşıya gelecek.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda voleybol branşının yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile İtalya, Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da karşılaştı. İtalya, 25-22, 25-19 ve 25-22'lik setlerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. İtalya, Brezilya'yı mağlup ederek finale çıkan ABD ile altın madalya mücadelesi verecek. Ay-yıldızlılar ise 10 Ağustos Cumartesi günü üçüncülük maçında Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan yarı finalde İtalya'ya 3-0 mağlup olan Filenin Sultanları, dünya sıralamasında 4'üncü sıraya geriledi.

👉TÜRKİYE - BREZİLYA üçüncülük maçını izlemek için TIKLAYIN👈