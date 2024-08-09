Paris 2024 Olimpiyatları heyecanı, final maçlarıyla devam ediyor. Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek. Oynanacak maçın yayın bilgileri, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Fransa - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa - İspanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. Fransa ile İspanya final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Fransa - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

👉FRANSA - İSPANYA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

FRANSA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa - İspanya maçı 9 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarında naklen canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...