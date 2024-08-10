Olimpiyat Oyunları'nda milli taekwondocumuz Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67kg çeyrek finalinde Ürdün'den Rama Abo-Alrub'u 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.Sporcumuz, yarı finalde ev sahibi Fransa'dan Althea Laurin ile saat 17.21'de karşı karşıya gelecek.
Paris 2024'te Nafia Kuş Aydın taekwondoda yarı finalde!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli taekwondocu Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67kg çeyrek finalinde Ürdünlü Rama Abo-Alrub'u 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Paris 2024 Haberleri
Yayın Tarihi: 10.08.2024- 16:20