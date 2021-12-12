Mercedes pilotu Lewis Hamilton: Gelecek sene görüşürüz

Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, şampiyonluğu kaybetmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Sözlerine Verstappen'i kutlayarak başlayan Büyük Britanyalı sürücü, "En zor sezonlardan birisiydi. Gelecek sene görüşürüz." dedi.

Formula 1'deki 4 yıllık dominasyonu sona eren Lewis Hamilton, Abu Dabi GP sonrası açıklamalar yaptı.

Lewis Hamilton, "Max'ı tebrik ediyorum. Takımım çok iyi iş çıkardı bu sezon. En zor sezonlardan birisiydi. Bu yolculuğun parçası olmak iyiydi. Her şeyimizi ortaya koyduk. Hiç pes etmedik." ifadelerini kullandı.

7 kez dünya şampiyonu, "Gelecek sene görüşürüz." diyerek sözlerini noktaladı.

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