12 Aralık 2021, Pazar

OTOMOBİL

Şampiyon Max Verstappen'den takım arkadaşı Checo Perez'e büyük övgü!

Verstappen’den Perez’e büyük övgü!
OTOMOBİL
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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Red Bull pilotu Max Verstappen, Formula 1'de dünya şampiyonu oldu ve Lewis Hamilton'un 4 yıllık serisine son verdi. Şampiyonluğun ardından takım arkadaşı Checo Perez'e değinen Hollandalı sürücü, "Perez'e teşekkür ediyorum. Hamilton'a karşı çok sert bir savunma yaptı. Umarım birlikte 10-15 sene daha bunu yaparız." şeklinde konuştu.

Formula 1'in yeni şampiyonu Max Verstappen, yarış sonrası konuştu.

Şampiyonluğunu değerlendiren Verstappen, "İnanılmaz! Tüm yarış savaştım. Son turda fırsat geldi. İnanılmaz. Kramp giriyor bacaklarıma. Çılgınca. Takımım bunu hak etti. Onlarla çalışmaktan çok mutluyum." dedi.

Hollandalı pilot, "Checo Perez'e teşekkür ediyorum. Hamilton'a karşı çok sert bir savunma yaptı. Umarım birlikte 10-15 sene daha bunu yaparız. Çılgınca her şey. Çok mutluyum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Hamilton: Gelecek sene görüşürüz haberin devamı

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