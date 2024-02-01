Formula 1'de 7 kez şampiyon olan 39 yaşındaki Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, 2025'ten itibaren Ferrari takımında kariyerini sürdürecek. | Son dakika spor haberleri

Formula 1'de 7 kez şampiyon olan 39 yaşındaki Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, 2025'ten itibaren Ferrari takımında kariyerini sürdürecek.

Bu sezon da Mercedes takımında mücadele edecek Büyük Britanyalı pilot hakkında Formula 1'den yapılan açıklamada, "Lewis Hamilton 2025'te Ferrari'ye katılacak." bilgisi verildi.

Ferrari'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada ise "Lewis Hamilton'ın 2025 yılında uzun süreli sözleşmeyle takımımıza katılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.