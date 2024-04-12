Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2025 yılının takvimini açıkladı.

FIA ve Formula 1'den yapılan açıklamada, toplam 24 yarışın yer aldığı takvim 16 Mart'ta Avustralya'da başlarken, 7 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan grand prix'lerinin gelecek yıl nisan ayında yapılmasına karar verildi.

Formula 1'de 2025 yılının takvimi şöyle: