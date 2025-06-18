2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları rakibini 3-0'lık skorla set vermeden mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 2'nci haftasında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti.

İlk haftayı 4'te 4 yaparak tamamlayan Filenin Sultanları, ikinci haftada Sinan Erdem Spor Salonu'nda Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'da saha kenarında takip etti.

Karşılaşmanın ilk setinde art arda buldukları sayılarla birbirini takip eden 2 takımda A Milliler 3 farklı geriye düşmesine rağmen son anlarda gösterdikleri mücadele ile seti aldı: 25-27.

2'nci sete 5-0'lık seri ile başlayan kırmızı-beyazlılar rakibine karşı üstünlüğünü sürdürdü: 19-25

A Milliler 3'üncü sette rakibini 28-26 yenerek karşılaşmayı 3-0 galibiyetle tamamladı.

Takım, yarın saat 19.30'da Kanada ile karşılaşacak.

İŞTE SET SONUÇLARI

1. SET SONUCU: Türkiye 27-25 Dominik Cumhuriyeti

2. SET SONUCU: Türkiye 25-19 Dominik Cumhuriyeti

3. SET SONUCU: Türkiye 28-26 Dominik Cumhuriyeti