A Milli Takım, ABD kampında çalışmalara başladı

ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar için bugün Boston'da kampa giren A Milli Takım, ilk çalışmasını MLS kulüplerinden New England Revolution'ın tesislerinde gerçekleştirdi.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 04.06.2025- 20:35