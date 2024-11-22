UEFA Uluslar Ligi'nde lig çıkan ve ligden düşen son takımları belirleyecek Play-Off aşaması kura çekimi gerçekleşiyor. Türkiye'nin A/B Ligi Play-Off'larında yer aldığı kura çekiminde ayrıca B/C, C/D Ligi Play-Off'ları ile A Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de belirleniyor.

RAKİBİMİZ MACARİSTAN OLDU!

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti.

İLK MAÇ EVİMİZDE

A Milli Takım'ımız Macaristan karşısında ilk maçı evinde oynayacak. İşte maçların tarihleri;

İlk maç: 20 Mart 2025 (İç saha)

Rövanş: 23 Mart 2025 (Deplasman)

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

UEFA Uluslar Ligi A-B Ligleri play-off eşleşmeleri

TÜRKİYE - Macaristan

Ukrayna - Belçika

Avusturya - Sırbistan

Yunanistan -İskoçya

UEFA Uluslar Ligi B-C Ligleri play-off eşleşmeleri

Kosova - İzlanda

Bulgaristan - İrlanda

Ermenistan - Gürcistan

Slovakya - Slovenya

UEFA Uluslar Ligi C-D Ligleri play-off eşleşmeleri

Cebelitarık - Letonya

Malta - Lüksemburg

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:

Hollanda / İspanya - Hırvatistan / Fransa

İtalya / Almanya - Danimarka / Portekiz

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Hollanda - İspanya

Hırvatistan - Fransa

Danimarka - Portekiz

İtalya - Almanya