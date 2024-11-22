UEFA Uluslar Ligi'nde lig çıkan ve ligden düşen son takımları belirleyecek Play-Off aşaması kura çekimi gerçekleşiyor. Türkiye'nin A/B Ligi Play-Off'larında yer aldığı kura çekiminde ayrıca B/C, C/D Ligi Play-Off'ları ile A Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de belirleniyor.
RAKİBİMİZ MACARİSTAN OLDU!
A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti.
İLK MAÇ EVİMİZDE
A Milli Takım'ımız Macaristan karşısında ilk maçı evinde oynayacak. İşte maçların tarihleri;
İlk maç: 20 Mart 2025 (İç saha)
Rövanş: 23 Mart 2025 (Deplasman)
EŞLEŞMELER BELLİ OLDU
UEFA Uluslar Ligi A-B Ligleri play-off eşleşmeleri
TÜRKİYE - Macaristan
Ukrayna - Belçika
Avusturya - Sırbistan
Yunanistan -İskoçya
UEFA Uluslar Ligi B-C Ligleri play-off eşleşmeleri
Kosova - İzlanda
Bulgaristan - İrlanda
Ermenistan - Gürcistan
Slovakya - Slovenya
UEFA Uluslar Ligi C-D Ligleri play-off eşleşmeleri
Cebelitarık - Letonya
Malta - Lüksemburg
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:
Hollanda / İspanya - Hırvatistan / Fransa
İtalya / Almanya - Danimarka / Portekiz
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Hollanda - İspanya
Hırvatistan - Fransa
Danimarka - Portekiz
İtalya - Almanya