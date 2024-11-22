UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ımız ile eşleşen Macaristan'da teknik direktör Marco Rossi kurayı değerlendirdi.

ROSSI'DEN İTİRAF!

Kura çekiminin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, "Türkiye, benim kurada kaçınmak istediğim tek takımdı çünkü takımın gücünü ve sahip olduğunuz birçok değerli futbolcuyu biliyorum. Ayrıca, Türkiye'de deplasman maçı oynamanın ne denli güç olduğunun da farkındayım. Türkiye ile dış sahada oynayacağımız karşılaşma çok sıcak bir atmosferde geçecek. Bizim için şanslı bir kura olduğunu söyleyemeyiz" şeklinde konuştu.