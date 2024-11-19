UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında Türkiye deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup oldu. Böylelikle milliler Galler'in kazanmasıyla birlikte direkt olarak A Ligi'ne yükselme fırsatını kaçırmış oldu. Ay-yıldızlılar, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup olan Türkiye liderliği kaybetti ve grubu ikinci sırada tamamladı.

Ay-yıldızlı ekip grupta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puan topladı. Galler ise son maçında İzlanda'yı 4-1 yenerek milli takımın 1 puan önüne geçti ve grup lideri olarak A Ligi'ne yükseldi.

TÜRKİYE, A LİGİ İÇİN PLAY-OFF OYNAYACAK

A Ligi'ne doğrudan çıkma şansını kaybeden ay-yıldızlı ekip, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak.

Türkiye, A Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan'tan biriyle 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında eşleşecek ve play-off maçına çıkacak.

Çift maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek play-off maçları mart ayında oynanacak. Play-off'u geçen ekip A Ligi'nde mücadele edecek.

KRSTOVIC HAT TRİCK YAPTI

Karadağ Milli Takımı'nda Nikola Krstovic, Türkiye karşısında hat trick yaptı.

Takımının 3 golüne imza atan Krstovic, grupta oynanan ilk 5 maçta golü bulunmuyordu.

KENAN YILDIZ İLK RESMİ GOLÜNÜ ATTI

Kenan Yıldız, A Milli Takım formasıyla ilk resmi golünü Karadağ'a attı.

Mücadelenin 37. dakikasında fileleri havalandıran Kenan, ay-yıldızlı ekibe 1-1'lik beraberliği getiren golü attı.

Kenan, A Milli Takım formasıyla ilk golünü ise Almanya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında atmıştı.

SAHA ZEMİNİ TARLAYI ANDIRDI

Karadağ-Türkiye maçının oynandığı Niksic Şehir Stadı'nın kötü zemini futbolcuları oldukça zorladı.

Kötü saha zemini, yağışın da etkisiyle iyice ağırlaştı. Futbolcular bozuk zeminde bazen seken, bazen de takılan topu kontrol etmekte zorlandı.

UEFA ilk olarak Karadağ-Türkiye maçının Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacağını açıklamış ancak bu stadın bozuk zemini gerekçe gösterilerek karşılaşma Niksic Şehir Stadı'na alınmıştı.