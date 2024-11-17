A Milli Takım'ın Karadağ maçını Urs Schnyder yönetecek!
Son dakika spor haberi: A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede İsviçreli hakem Urs Schnyder yönetecek.
Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 17.11.2024- 15:43 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024- 15:55
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım, Karadağ ile karşı karşıya gelecek. A Milliler, rakibini mağlup edip grubu lider olarak tamamlamak istiyor.
Diğer yandan kritik maçta görev alacak hakemde açıklandı. Müsabakada İsviçreli hakem Urs Schnyder düdük çalacak.
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