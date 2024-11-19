UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup olan Türkiye liderliği kaybetti ve grubu ikinci sırada tamamladı. Öte yandan teknik direktör Vincenzo Montella maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 3-1'lik Karadağ yenilgisi sonrası konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok üzgünüz hepimiz. Uluslar Ligi'nde liderliği hak ediyorduk. Son maça nazaran bakınca hak ettiğimiz liderlik vardı. Futbol sahası denemeyecek kadar kötü sahada futbol oynandı. Biz kenarda zor ayakta duruyorduk, futbolcularımızı hayal edemiyorum. Futbolcularımı yüreklerinden ve mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. İstediğimiz sonuç bu değildi. Çok üzgünüz."

"Aslında maçtan önce kolay bir maç olmayacağını söylemiştim. Sonuna kadar mücadele ettik. Mücadele maçıydı bu. Futbol oynanmayacak kadar kötü bir zeminde futbol oynamaya çalıştık. Son ana kadar korakor gittik ama rakip bir tık daha öndeydi. Sonuç nedeniyle üzgünüz ama oyuncularım sonuna kadar uğraştı."

"Bu seviyelerde, bu tarz sahada futbol oynamaya çalışamıyorsunuz bile. Futbolcularımla daha çok gurur duyuyorum. Sonuna kadar mücadele ettiler. Bir çoğu bu kampa en iyi durumuyla gelemedi. Bazıları oynayamadı, bazılarının sakatlığı vardı. Bir mağlubiyetle dengemizi bozup tüm yaptıklarımızı göz ardı edemeyiz. Son 1 yıldır rekabet gücümüzün ne kadar yüksek olduğunu herkese gösterdik."