Türkiye - Gürcistan maçı canlı hangi kanalda? Milli maç saat kaçta? Ne zaman? | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan başlıyor. A Milli Futbol Takımı'mız ile Gürcistan kozlarını paylaşacak. Montella yönetimindeki Türkiye, kazanmak ve 3 puan ile turnuvaya başlamak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Türkiye - Gürcistan maçı canlı hangi kanalda? Milli maç saat kaçta? Ne zaman?

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 12.06.2024- 10:38