A Milli Futbol Takımı, yarın saat 22.45'te Ernst Happel Stadyumu'nda Avusturya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu Merih Demiral açıklamalarda bulundu. Hazırlıkların çok iyi gittiğini belirten Merih Demiral, "Macaristan maçında skor olarak yenildik ama oyun olarak iyiydik. Çok iyi bir mücadele verdik takım olarak. Antrenmanlarımız da iyi gidiyor. Kısa bir süre olsa da hocamız toplantılar ve antrenmanlarla gerekli olanı yapıyor. Yarın çok önemli bir maçımız var. Avusturya çok önemli bir rakip. İnşallah kampı en iyi şekilde bitiririz" ifadelerini kullandı.

"HER TÜRK FUTBOLCU MİLLİ TAKIMIN İÇİNDE BULUNMAK İSTER"

Her Türk futbolcunun milli takımın içinde bulunmak isteyeceğini söyleyen Merih, "Sakatlık dönemimde milli takımdan uzak kaldım. Her Türk futbolcu milli takımın içinde bulunmak ister. Oynamasa bile kampta bulunmak ister. Tabii ki o dönem biraz zordu benim için. Şu an milli formaya döndüğüm için çok mutluyum. Şu anda sakatlığımı atlattım ve oynamaya da başladım, o yüzden çok mutluyum. Her şey yolunda" şeklinde konuştu.

"KENDİMİ GAYET İYİ HİSSEDİYORUM"

Profesyonel yaşamaya çalıştığını aktaran Merih Demiral, "Şu an gayet formda olduğumu düşünüyorum. Tabii ki sakatlık geçirdim. Atalanta döneminde son 3 ay oynamamıştım. Transfer oldum ondan sonra hemen sakatlık geçirdim. Farklı bir ülkedeydim ve oraya alışmam gerekiyordu. Oralar benim için çok zordu ama son 1 ayda tüm maçlarda oynadım. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Şu anda daha tecrübeliyim, elimden gelen en iyi şekilde çalışıyorum, çok profesyonel yaşamaya çalışıyorum ve dikkat ediyorum" dedi.

Sözlerini yeni imajı hakkında konuşarak tamamlayan Merih Demiral, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni imajım hakkında şu an böyle rahat ediyorum. Beğenenler oluyor, beğenmeyenler oluyor. Şu an böyle iyi gözüktüğümü düşünüyorum. Umarım siz de aynı şeyi düşünüyorsunuzdur."