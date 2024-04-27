İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Betis sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Betis - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Betis ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Sevilla maçı 28 Nisan Pazar günü saat 22:00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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