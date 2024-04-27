Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Kocaelispor sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kocaelispor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kocaelispor - Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kocaelispor ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOCAELİSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kocaelispor - Bandırmaspor maçı 28 Nisan Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da dönüşümlü yayında canlı yayınlanacak.

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Kocaelispor - Bandırmaspor MAÇI CANLI İZLE