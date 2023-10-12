2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 6. maçında A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Teknik direktör Vincenzo Montella önderliğinde ilk maçına çıkan ay-yıldızlılar, Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle 1-0 kazandı ve liderliğe yükseldi.

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 6. maçında deplasmanda Hırvatistan ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ay-yıldızlılar 1-0 kazandı.

A Milli Takım'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Bu sonucun ardından Türkiye 13 puana yükseldi. Gruptaki ilk yenilgisini alan Hırvatistan ise 10 puanda kaldı.

Grubun 7. maçında Türkiye sahasında Letonya'yı 15 Ekim Pazar günü ağırlayacak. Hırvatistan ise 6. maçta yine aynı tarihte Galler'e konuk olacak.

SAMET AKAYDIN İLK RESMİ MİLLİ MAÇINDA

Ay-yıldızlı ekipte, Samet Akaydın ilk resmi milli maçına Hırvatistan karşısında çıktı.

Samet, A Milli formasını yalnızca 19 Kasım 2022'de Gaziantep'te Çekya ile oynanan özel maçta giymişti. Samet'in 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı Türkiye 2-1 kazanmıştı.

CENK ÖZKACAR SOL BEKTE

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Valencia'da forma giyen Cenk Özkacar'a sol bekte görev verdi.

Cenk, Eskişehir'de Ermenistan ile oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada da sol bekte görev almıştı. Cenk Özkacar'ın sol bekte yer aldığı ay-yıldızlı ekipte sağ bekte ise Ferdi Kadıoğlu forma giydi.

BAKAN AŞKIN BAK TRİBÜNDE İZLEDİ

A Milli Takım'ın, Hırvatistan ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

Bakan Bak mücadeleyi Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF yönetim kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

OPUS ARENA'DA İLK MİLLİ MAÇ

Hırvatistan Milli Takımı, Opus Arena'daki ilk milli maçına Türkiye karşısında çıktı.

Açılışı Haziran 2023'te yapılan NK Osijek kulübünün stadı, Hırvatistan'ın en yeni ve modern stadı konumunda. Stadyum 13 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip.

HIRVATİSTAN'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Hırvatistan Milli Takımı, son oynadıkları Ermenistan maçına göre ilk 11'inde 4 zorunlu değişikliğe gitti.

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, sakatlıkları bulunan Ivanusec, Perisic, Kramaric ve Petkovic'in yerine Kovacic, Pasalic, Brekalo ve Petar Musa'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada milli takım gole yaklaştı. Kerem'in pasıyla Hırvatistan ceza sahası önünde topla buluşan Barış Alper, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez köşeye plasesini yaptı, kaleci Livakovic soluna uzanıp meşin yuvarlağı kornere çeldi.

9. dakikada ay-yıldızlı ekip yine etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Alper, Kerem'e pasını verdi. Kerem'in gelişine sert şutunda, kaleci Livakovic köşeye giden topu kornere gönderdi.

13. dakikada milli takım bir kez daha gol şansını kullanamadı. Kaleci Uğurcan'ın Hırvat savunması arkasına yolladığı uzun topu kontrol eden Kerem, Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Kerem'in şutunda, Livakovic'e çarpan top kornere çıktı.

GOL! 30. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçti. Salih Özcan'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Barış Alper, kalesini terk eden Livakovic'in üzerinden topu ağlara gönderdi: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısını milli takım 1-0 önde tamamladı.

54. dakikada milli takım 2. golüne çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem, uygun pozisyondaki Barış Alper'e pasını attı. Penaltı noktası önünde topla buluşan Barış Alper, gelişine çok sert vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

66. dakikada Hırvatistan etkili geldi. Sağ kanattan Stanisic'in ceza sahasına sert ortası Uğurcan'dan sekerek ters tarafa açıldı. Barisic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kovacic'in şutunu, kale önünde Abdülkerim uzaklaştırdı.

82. dakikada ev sahibi takımın atağında Majer'in sağ kanattan ortasını ceza sahasında Petkovic indirdi, Majer yakın mesafeden vurdu, Uğurcan'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.

90+1. dakikada Hırvatistan'ın sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde Kaan Ayhan'dan seken top Hakan Çalhanoğlu'na çarptı. Hakem Anthony Taylor, Hakan Çalhanoğlu'nun topun eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR uyarısıyla pozisyonu kenardan izleyen Taylor, penaltı kararını iptal etti.

Ay-yıldızlı ekip karşılaşmayı 1-0 kazandı.