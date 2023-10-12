A Milli Takım, daha önce 11 kez karşı karşıya geldiği Hırvatistan ile EURO 2024 Elemeleri çerçevesinde 12. kez kozlarını paylaştı.
TÜRKİYE PUAN DURUMU - A Milii Futbol Takımı'mız kaçıncı sırada?
A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Hırvatistan'ı deplasmanda Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 mağlup etti. İşte gruptaki güncel puan durumu...
Milli Takım Haberleri
Yayın Tarihi: 12.10.2023- 23:51 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023- 23:56
Grupta Hırvatistan ile oynanan ilk maçı 2-0 kaybeden A Millilerimiz deplasmanda puan ya da puanlar için sahaya çıktı.
Milliler bu kritik mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.