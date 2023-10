UEFA Yönetim Kurulu'nun, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'ndeki toplantısında aday ülkeler son sunumlarını gerçekleştirdi. Ardından UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2032'ye Türkiye ile İtalya'nın ev sahipliği yapacağı duyurdu.



Çok heyecanlı ve gururlu olduklarını dile getiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bugünü tarihe not düşmek lazım. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını Avrupa şampiyonası ile taçlandırdık. Şimdi ise Türkiye ile İtalya, birlikte sunum yaptı ve UEFA kabul etti. 5 defa aday olup hayata geçiremediğimiz ve bugün açıklanan haber çok önemliydi. Türk milletine bu haberi verdiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.

"AÇILIŞ YA DA FİNAL MAÇI İÇİN BELLİ OLAN BİR ŞEY YOK"



Açılış ya da final karşılaşmasının oynanacağı stadyumun henüz belli olmadığını belirten Büyükekşi, "Stadyumlar henüz belli değil. Sayın Cumhurbaşkanımız futbol aşığı. Futbola gençliğinde emek vermiş, profesyonel olarak futbol oynamış birisi. Destekleri için teşekkür ediyorum. Biz daha önce 10 şehir bildirmiştik. İtalya da 10 şehir bildirmişti. 2 yıl içinde müzakereler yapıp bu sayıyı 5'e düşüreceğiz. Biz seçmekte zorlanacağız çünkü çok fazla stadımız var. Bunların arasında yenileri de katılabilir. Beraber çalışacağız. Açılış ya da final maçı için belli olan bir şey yok. Daha 2 yılda birçok toplantı yapılacak. Bunları belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA VE DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ TARAFTARLAR İÇİN HEYECAN VERİCİ VE UNUTULMAZ BİR TURNUVA OLACAĞINA İNANIYORUM"



EURO 2032'yi İtalya ile ortaklaşa düzenleyecek olmalarının ortak geçmiş ve kültüre sahip iki Akdeniz ülkesi arasındaki iş birliğini daha kuvvetlendireceğinin altını çizen Büyükekşi, "2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak iki ülke için önemli bir kilometre taşı olacak. EURO 2032 ev sahipliği, iki ülkenin yalnızca güzel oyuna olan tutkularının bir kanıtı değil, aynı zamanda uluslararası işbirliğini teşvik etme konusundaki güçlü taahhütlerinin de bir kanıtı. Türkiye'nin zengin futbol tarihi, İtalya'nın futboldaki köklü mirasıyla birleştiğinde, Avrupa ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için heyecan verici ve unutulmaz bir turnuva olacağına inanıyorum. Bu ortaklık Türkiye ve İtalya arasında var olan ilişkilerin güçlenmesini ve kültürel bağların derinleşmesini sağlayacaktır. Avrupa'nın en büyük futbol turnuvasının İtalya ve Türkiye'nin ortaklığı ile düzenlenecek olması Avrupa'nın temsil ettiği çok kültürlülüğün futbolda da benimsenmesi için önemli bir fırsat olacaktır. Devletimizin bu zamana kadar yaptığı statlar, tesisler önemliydi. Cumhurbaşkanımızın imzası ile gelen belgeler var, hepsi incelendi ve kabulü için son derece önemliydi. İtalya ile birlikte ortaya koyduğumuz irade de burada ayrı bir öneme sahip, iki Akdeniz ülkesi bir araya geldi. Bir tarafta tasarım diğer tarafta sanayi ülkeleri bir araya gelince bu karar ortaya çıktı. Neleri daha güzel yapabilirizi konuştuk. Ticaret ilişkilerimize baktığımız zaman ise İtalya ihracatta 5'inci ülkemiz. Önümüzdeki senelere bakıldığında bu ortaklık bize büyük katkı sağlayacaktır. İki ülke arasındaki ilişkiler bütün dünyaya sinerji yaratacaktır. Futbol; dostluk, kardeşlik demektir. Gençlerimizi bu yönde etkilemeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"EURO 2032 EV SAHİPLİĞİ ÜLKEMİZE SPORTİF, EKONOMİK VE KÜLTÜREL AÇIDAN ÇOK ÖNEMLİ KATKILAR YAPACAK"



EURO 2032 ev sahipliğinin sportif açıdan Türkiye'ye yapacağı büyük katkıların yanı sıra ekonomik ve kültürel olarak da büyük kazanımlar sağlayacağını kaydeden TFF Başkanı, "Bu büyük organizasyonu düzenlemek halkımızın misafirperverliğinin yanı sıra hayranlık uyandıran muhteşem doğal güzelliklerini ve tarihini tüm dünyaya sergilemek açısından yeni kapılar açacaktır. Dünyanın dört bir yanından turnuva için ülkemize gelecek olan futbol tutkunları ülkemizin güzelliklerini de keşfetme şansına sahip olacaklar. Turnuva şüphesiz turizmimizi canlandıracak ve dünyanın dört bir yanından yeni ziyaretçileri ülkemize çekecektir. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek ev sahibi ülke için uluslararası ilişkilerde de önemli bir rol oynar. Bu tür etkinlikler ülkenin tanıtımı, uluslararası arenada etkileyici bir imaj yaratma ve uluslararası ilişkileri güçlendirme fırsatları sunar. Ayrıca, turnuva boyunca farklı ülkelerden gelen sporcular ve taraftarlar arasında dostluk ve kültürel değişimleri teşvik eder. Dolayısıyla, Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak ülkemiz için kamu diplomasisinin de bir aracı olacaktır. EURO 2032 ev sahipliğinin bir kez daha ülkemize hayırlı olmasını dilerken, bu organizasyonun ülkemize gelmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"1 MİLYAR DOLAR'IN ÜSTÜNDE BİR GELİR SAĞLAYACAK ÜLKEMİZE"



Avrupa şampiyonasının dünyadaki en büyük üçüncü organizasyon olduğunun altını çizen Mehmet Büyükekşi, "Cumhuriyetimizin ve TFF'nin kuruluşunun 100'üncü kuruluş yıl dönümünde böyle bir şampiyona düzenleme hakkı alınması çok önemli. Bunu tüm ülkemiz içine sindirerek. Dünyadaki en büyük üçüncü organizasyon. Birincisi Dünya Kupası, sonrasında olimpiyatlar, ardından Avrupa Şampiyonası geliyor. İki ülkeye 2 milyondan fazla seyirci gelmesi bekleniyor. Ayrıca 6 milyar kişinin bu turnuvayı televizyon başından takip etmesi bekleniyor. Bunun katacağı katma değer çok önemli. Belki 1 milyar Dolar'ın üstünde bir gelir sağlayacak ülkemize. Bu çok önemli" dedi.

TFF BAŞKAN VEKİLİ ERÖĞÜT: TURNUVAYA EV SAHİPLİĞİ YAPMAK, UZUN ZAMANDIR ARZU ETTİĞİMİZ BİR HEDEF



TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ise Türkiye-İtalya adaylık sunumunda yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapma hedefimiz, bu toprakların bize emanet ettiği Mevlana'nın "Gel. Kim olursan ol, yine gel" anlayışı üzere tamamen insan odaklıdır. Her iki ülkenin de her yıl dünyanın dört bir yanından gelen on milyonlarca ziyaretçisi, Akdeniz'de Türkiye'nin ve İtalya'nın dillere destan misafirperverliğine alışıktır. Türkiye, dünya için modern bir buluşma noktasıdır. Havalimanlarımızın, altyapımızın ve herkes için konaklama imkânlarımızın zenginliği ve çeşitliliği gelişerek devam ediyor. Büyük bir vizyonun, işbirliğinin ve önemli stadyum yatırımlarının sonucu olarak, futbol ailesini Türkiye'de ağırlamak ve bu turnuvaya ev sahipliği yapmak, uzun zamandır arzu ettiğimiz bir hedef. İtalya'da olduğu gibi Türkiye'de de tarihle iç içeyiz ve bu da elbette pek çok insanın ülkelerimizi ziyaret nedenlerinden biri. Ancak mutlak taahhüdümüz, ileriye, geleceğe bakmak. Bugün hayal bile edilemeyen teknoloji, bu turnuvaya ev sahipliği yapmanın merkezinde yer alacak, en yüksek sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği sağlayacak ve unutulmaz deneyimler yaratacak."

"FUTBOLUN GÜCÜNÜ KARARLI BİR STRATEJİ İLE VE İKİ ÜLKE DEĞİL TEK BİR FUTBOL AİLESİ OLARAK BİRLİKTE ÇALIŞARAK GÖSTERECEĞİZ"



Oyuncular, taraftarlar ve ev sahipliği yapacak iki ülkedeki insanlar için neyin önemli olduğunun farkında olduklarını ifade eden Erögüt, "Önümüzdeki 9 yıl boyunca, Devletimizin tam desteğiyle, tüm Futbol Ailesi ile birlikte, 2032'de düzenlenecek en iyi Avrupa Şampiyonası için her şeyi kusursuz bir şekilde hazırlamak için çalışmaya kararlıyız. Gelecek yıllardaki ev sahiplerinin hep en iyi Şampiyonaları sunacaklarını ve yüksek standartlar belirleyeceklerini biliyoruz. Buna inancımız tam. Planlarımızı bu deneyimlerle harmanlayıp, yaptıkları harika işleri geliştireceğiz. Kendi edindiğimiz tecrübeleri de gelecekte ev sahipliği yapacak ülkelerle paylaşacağız. Futbolun, zor zamanlarda hayatlarımızı olumlu anlamda değiştirme gücünü hepimiz çok iyi biliyoruz. EURO 2032'ye ev sahipliği yapma onurunun derin mirası, futbol aracılığıyla başta Türkiye ve İtalya'daki gençler olmak üzere milyonlarca insana dokunacak fırsatların önünü açmak olacak. 2032 yılına kadar ülkemizin dört bir yanındaki projelere ve tesislere yeni ortaklarla daha fazla yatırım planlarımız var. İki kıtayı buluşturan konumumuzu ve ortak ev sahipliği yapmanın kurallarını avantaja çevireceğiz. Pek çok şeyi paylaştığımız İtalya'daki dostlarımızla ortak taahhüdümüz, önümüzdeki 9 yıl ve sonrasında futbol aracılığıyla yeni dostluklar ve güçlü deneyimler yaratılmasına vesile olmaktır. Futbolun gücünü kararlı bir strateji ile ve iki ülke olarak değil tek bir futbol ailesi olarak birlikte çalışarak göstereceğiz" dedi.