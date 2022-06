Uluslar C Ligi 4. maçında Türkiye Litvanya'yı konuk edecek. Milli maçı öncesi Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Aday kadroya çağırdığımız oyuncuların hepsi takımlarındaki performansıyla bunu hak ettiler. Bu maçları antrenman maçı olarak adlandırmak yanlış.Daha önce de söylediğim gibi kapılarımız her iyi performans gösteren oyuncuya açık. Buradaki oyunculara 'O kadar iyi oynayın ki başka futbolcular gelemesin' diye takıldım." dedi.

STEFAN KUNTZ: BURAYA SEÇİLEN OYUNCULAR BUNU HAK ETTİ



Aday kadroya çağırdığımız oyuncuların hepsi takımlarındaki performansıyla bunu hak ettiler. Bu maçları antrenman maçı olarak adlandırmak yanlış.

Daha önce de söylediğim gibi kapılarımız her iyi performans gösteren oyuncuya açık. Buradaki oyunculara 'O kadar iyi oynayın ki başka futbolcular gelemesin' diye takıldım.



ALTAY BAYINDIR: HOCAMIZ KİME GÖREV VERİRSE...



Bizler profesyonel oyuncularız. Amacımız sahada en iyisini yapmak. Büyük bir bayrağın altında çalışıyoruz. Sahada hocamız kime görev verirse, bizim için önemli olan elimizden geleni yapmak.



Futbolcuların dinlenmeye de ihtiyacı var. Ama burada, milli takımda olmak büyük bir gurur. İşimizi yapacağız, dinlenmenin de zamanı gelecektir. 3 maçı iyi geçtik, odaklanmamız gereken bundan sonraki maç.



Burada olmak büyük bir gurur, büyük bir şeref.