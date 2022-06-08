A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci hafta maçında Litvanya'yı 6-0 mağlup etti ve grup liderliğini sürdürdü.
Son dakika spor haberleri: Reha Kapsal Litvanya-Türkiye maçını değerlendirdi
A Milli Futbol Takım'ımız, UEFA Uluslar Ligi 2. maçında Litvanya'yı 6-0 mağlup etti. Fotomaç Gazetesi yazarı Reha Kapsal da karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı...
Ay-yıldızlı ekibin ilk yarısını 2-0 önde kapattığı mücadelede goller Doğukan Sinik (2), Serdar Dursun (2), Yunus Akgün ve Halil Dervişoğlu'ndan geldi.
Gruptaki ikinci maçını da kazanan Türkiye 6 puanla liderliğini sürdürdü. Litvanya ise ikinci maçı sonunda da puanla tanışamadı.