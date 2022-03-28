Portekiz'e karşı 3-1 kaybeden A Milli Futbol Takımımız'da Stefan Kuntz, İtalya maçı öncesi konuştu. Kuntz, "Etkisi büyük olan bir mücadele oynadık. Herkesin morali bozuldu fakat ne olursa olsun İtalya'yla oynuyoruz. Milli formayla mücadele edilen her maç önemlidir. Kazanmak için sahaya çıkacağız" mesajını verdi.

Portekiz karşısında aldığı yenilgiyle Dünya Kupası hayallerini bir başka bahara bırakan A Milli Futbol Takımı, yarın İtalya'yla oynayacağı maça hazırlanıyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre oyuncularını motive etmeye çalışan Stefan Kuntz, Portekiz maçının geride kaldığını hatırlattı. Alman çalıştırıcı, "Etkisi büyük olan bir mücadele oynadık. Herkesin morali bozuldu fakat ne olursa olsun İtalya'yla oynuyoruz. Milli formayla mücadele edilen her maç önemlidir. Kazanmak için sahaya çıkacağız" mesajını verdi.



MESAJI VERELİM

Konya'da dolu tribünler önünde oynayacaklarını ifade eden Kuntz, "Türk halkını Portekiz yenilgisiyle üzdük. Fakat bu maçta göstereceğimiz performansla gelecek adına iyi şeyler göstermek gerekir. Bu olumlu mesajı onlara verirsek, milli takımlarına daha da da destek olacaklar. Kendimizi affettirmek adına ciddi bir sınav olacak. Dolu tribünler önünde kazanmak ve geleceğe daha da umutlu bakmak için kazanmalıyız. Harika bir oyuncu grubuna sahibim, bunu başarabiliriz" ifadelerini kullandı.