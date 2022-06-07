Litvanya - Türkiye maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon

Litvanya - Türkiye maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, Litvanya deplasmanına konuk oldu. Mücadelenin 54. dakikasında Milliler, VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı. İşte o pozisyon...

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 07.06.2022- 23:03 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022- 23:06