Litvanya - Türkiye maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon
UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, Litvanya deplasmanına konuk oldu. Mücadelenin 54. dakikasında Milliler, VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı. İşte o pozisyon...
Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 07.06.2022- 23:03 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022- 23:06
UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, Litvanya deplasmanına konuk oldu. Mücadelenin 54. dakikasında Milliler, VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Serdar Dursun, 56. dakikada durumu 3-0'a getirdi.
İŞTE O POZİSYON
Not: Görüntü TRT 1'den alınmıştır.
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