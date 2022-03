A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.



İŞTE KUNTZ'UN SÖZLERİ:

Göreve geldikten sonra Hamit Altıntop'un kendisine özellikle yardımcı olduğunu ifade eden Stefan Kuntz, "Son maçlarından sonra bir özgüven kaybı yaşanmıştı. İlk odağımız futbolcular ve teknik ekipti. Yardımcım ve ben birçok maça giderek oyuncuları canlı izledik." dedi.



A Milli Takım'ın Portekiz'le oynayacağı maçı da değerlendiren Alman hoca, "Portekiz maçlarını analiz ettik. Teknik ekiple birlikte A, B ve C planlarımızı konuştuk." ifadelerini kullandı.



"Yardımcım Kenan Koçak ile birçok maça gidiyoruz. Ama Kenan neredeyse tüm Türkiye'yi gezdi. 70 maçı canlı izledik. Her oyuncunun milli takıma seçilmek için her zaman şansı var."



"Eğer sağlıklı olursa Ferdi Kadıoğlu'nu da aday kadroya çağıracağım."



"Enes Ünal ile tanıştım. Ben geldiğimden beri milli takımda yer almıyordu. Büyük bir yetenek."



"Çağlar, Merih ve Hakan taktiğimizin kilit oyuncuları. Kaptan Burak ile de konuşup fikir alışverişi yapıyoruz."

"Oyun karakterini oturtmak için vaktimiz var. Eğer Portekiz maçında başarılı olamazsak EURO 2024 için hemen çalışmalara başlamalıyız."

"Önceliğim Portekiz'i yenecek kadroyu seçmek. Bazen bir oyuncu kulübünde oynamıyordu ama milli takım için önemlidir. Genç oyuncular kadar takıma liderlik edecek oyuncular da çok önemli."