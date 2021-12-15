15 Aralık 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Portekiz - Türkiye karşılaşması Porto’da!

Portekiz - Türkiye maçının oynanacağı şehir belli oldu!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 15.12.2021

A Milli Futbol Takımı'mızın 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda Portekiz ile oynayacağı mücadele Porto'da oynanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda 24 Mart 2022'de Portekiz ile deplasmanda yapacağı müsabaka, Porto'da oynanacak. Dragao Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı maç, TSİ 22.45'te başlayacak. Ayrıca TFF Yönetim Kurulu, A Milli Takım'ın Portekiz'i eleyip play-off finaline kalması halinde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle Türkiye'de yapacağı karşılaşmanın Konya'da oynanmasını kararlaştırdı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

Öte yandan, A Milli Takım Portekiz müsabakasının ardından turnuvaya veda etmesi halinde, İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile Mart 2022'deki milli maç takvimi içerisinde Türkiye'de özel bir maç yapacak. Bu karşılaşma ile ilgili detaylar daha sonra duyurulacak.

Play-off final maçının oynanacağı stat açıklandı! haberin devamı

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