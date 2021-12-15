A Milli Takım Dünya Kupası play-off finalini Konya'da oynayacak!
2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off'larında Portekiz'le karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'mız, rakibini elemesi halinde final maçını Konya'da oynayacak.
A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda 24 Mart 2022'de Portekiz ile deplasmanda yapacağı müsabaka, Porto'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dragao Stadı'nın ev sahipliği yapacağı maç, TSİ 22.45'te başlayacak.
Ayrıca TFF Yönetim Kurulu, A Milli Takımı'nın Portekiz'i eleyip play-off finaline kalması halinde İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle Türkiye'de yapacağı karşılaşmanın Konya'da oynanmasını kararlaştırdı.
Millilerin Portekiz'i geçmesi halinde İtalya-Kuzey Makedonya galibiyle yapacağı müsabaka ise Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak ve karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
Öte yandan ay-yıldızlılar, Portekiz müsabakasının ardından turnuvaya veda etmesi halinde, İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile Mart 2022'deki milli maç takvimi içerisinde Türkiye'de özel bir maç yapacak.
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